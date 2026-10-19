Miraflores: derrumbe de piedras bloquea los carriles de la bajada Armendáriz debajo del puente La Paz

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un desprendimiento de tierra y piedras se registró en horas de la tarde en el acantilado de la bajada Armendáriz, a pocos metros del puente La Paz, en el distrito de Miraflores. Este hecho originó el bloqueo parcial del tránsito vehicular en el carril con dirección hacia el distrito de Magdalena.

Ante ello, el personal de limpieza de la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos (EMAPE) acudió al lugar con maquinaria pesada para proceder con el retiro de los escombros. Cabe mencionar que las autoridades descartaron heridos o daños a la infraestructura del puente, aunque confirmaron afectaciones en las barandas de seguridad.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En horas de la tarde se registró un desprendimiento de rocas y arena del acantilado de la Costa Verde, a la altura del Puente de la Paz, entre los distritos de Miraflores y Barranco. Según Sergio Tapia, vocero del municipio miraflorino, la causa es... pic.twitter.com/01h07iLlhc — Exitosa Noticias (@exitosape) October 20, 2026

Falla en bomba de Sedapal a 50 metros del puente provocó la emergencia

Durante las inspecciones posteriores al derrumbe, los representantes del municipio identificaron el origen del problema en la parte superior del acantilado. Se detectó una instalación en mal estado que generaba una filtración de agua subterránea.

"Nos han informado que hay una bomba de desagüe que se ha malogrado, y ha estado filtrando agua, digamos, por la zona interna del acantilado. Nadie lo podía ver, hasta que ya se ha desprendido toda esta zona de lodo y piedras", dijo Sergio Tapia, ex vocero de la Municipalidad de Miraflores.

En esa línea, la Gerencia de Riesgos de Desastres de la Municipalidad de Miraflores llegó al sector alrededor de las 5:30 de la tarde para monitorear la situación junto a la Policía de Tránsito. Se verificó que el agua acumulada formó un aniego interno que terminó cediendo.

No obstante, la comuna distrital remitió una notificación formal a Sedapal para exigir una pronta revisión y reparación de sus equipos. El objetivo central es evitar un nuevo desprendimiento que ponga en riesgo la integridad de los peatones, deportistas y conductores que transitan a diario por esa importante arteria vial.

Trabajos de EMAPE culminaría a las 10 de la noche

Las labores de remoción de la tierra y las piedras acumuladas sobre el asfalto quedaron a cargo de las cuadrillas especializadas de EMAPE, quienes movilizaron palas y camiones para despejar el tramo afectado.

"Los conductores, bueno, tendrán que esperar aproximadamente, MAPE nos ha dicho que es hasta las 9, 10 de la noche que ellos esperan retirar esto, así que un poco de paciencia", dijo Sergio Tapia, ex vocero de la Municipalidad de Miraflores.

Asimismo, los funcionarios ediles plantearon la necesidad de reforzar las medidas de prevención en las laderas que colindan con la vía vehicular. Para ello, solicitaron reponer la instalación de geomallas que ayuden a sujetar la superficie y contener movimientos de tierra similares.

El tránsito permaneció abierto únicamente en el sentido que va desde Miraflores hacia Barranco y Chorrillos, mientras el personal operaba en el lugar. Las autoridades instaron a los usuarios a mantener la precaución debido a la congestión generada tras este hecho de a las 8:38 de la noche.