Senamhi alerta que temperaturas seguirían aumentando y podrían llegar hasta 35°C por El Niño

22/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi alertó sobre el incremento de las temperaturas, que podrían alcanzar los 35 °C en algunas zonas del país. Esta situación genera preocupación ante las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño.

Calentamiento anómalo del mar y proyecciones térmicas para Lima

Las mediciones registradas por los especialistas muestran un comportamiento por encima de los promedios históricos, concentrándose los picos térmicos en las jurisdicciones más alejadas del mar. La Subdirectora de Vigilancia Meteorológica del Senamhi, la ingeniera Rosario Julca, precisó cómo se distribuye el impacto del calor en las distintas zonas de la capital durante las primeras horas del día.

"Actualmente estamos con valores entre los 26°, 27° y 28° C a estas horas de la mañana en los distritos de Lima Norte, en los distritos de Lima Este que son justamente los distritos alejados del litoral costero donde presentamos los mayores valores", indicó.

La especialista explicó que la causa principal de este sofocante panorama reside en las condiciones térmicas que presenta el océano Pacífico, cuya calidez transfiere directamente calor a la masa de aire que cubre la franja costera.

"Justamente hay que tener en cuenta que al tener un mar cálido, temperaturas del mar cálido también calientan temperaturas del aire y es por eso que presentamos valores por encima de lo que se debería presentar durante este mes", señaló.

Respecto a la evolución del clima en los próximos meses, los pronósticos del organismo meteorológico confirman que el alza continuará de forma gradual durante la primavera y experimentará un incremento más severo hacia el inicio del año escolar y las festividades del verano.

"Incluso para lo que es la estación de la primavera podríamos alcanzar valores de 32°C pero ya para el verano, los meses de enero esperamos alcanzar de manera puntual valores de hasta 35°C", indicó.

Lluvias intensas en el norte y persistencia de condiciones extremas

En paralelo al alza de las temperaturas en la capital, el panorama meteorológico en el norte del país registra una situación crítica debido a la presencia de lluvias de gran magnitud.

Los departamentos de Tumbes y Piura han soportado acumulados de agua considerables en cortos periodos de tiempo, lo que mantiene en alerta a los comités de gestión del riesgo de desastres.

"Durante los últimos días hemos presentado lluvias importantes para la temporada principalmente tanto en el departamento de Tumbes y el departamento de Piura (...) la tendencia es que estas condiciones persistan, continúen por lo menos hasta los últimos días del mes. Esperando que sean de mayor intensidad, principalmente los días 23 y 24", señaló la especialista.

En ese sentido, el Senamhi continuará con la vigilancia permanente de las condiciones atmosféricas y oceánicas para brindar información oportuna que permita a las autoridades y a la ciudadanía tomar las previsiones necesarias ante el aumento sostenido del calor y las lluvias extremas.