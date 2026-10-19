Patricia Juárez cuestiona ausencia de tres bancadas durante sesión de la Comisión de Constitución del Senado

19/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución del Senado aprobó recientemente la incorporación de siete medidas adicionales al dictamen de facultades legislativas para el Poder Ejecutivo. Ante ello, la sesión estuvo marcada por la inasistencia de representantes de algunas agrupaciones políticas, lo que generó un fuerte pronunciamiento por parte de la bancada de Fuerza Popular.

La senadora y vocera del fujimorismo, Patricia Juárez, criticó públicamente la ausencia de legisladores pertenecientes a Ahora Nación, Buen Gobierno y Juntos por el Perú. La funcionaria sostuvo que estas inasistencias impidieron que los partidos manifestaran formalmente su postura frente a las propuestas enfocadas en seguridad ciudadana y prevención climática.

🔴🔵🚨 #AHORA | La senadora de Fuerza Popular Patricia Juárez, declaró en representación del oficialismo luego de que se aprobarán 27 puntos del dictamen del pedido de facultades legislativas en la Comisión de Constitución. La parlamentaria cuestionó a sus colegas de la oposición... pic.twitter.com/bACTsMZrJT — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Reclamo por ausencia de tres bancadas

La legisladora lamentó que los congresistas se retiraran sin participar en la votación, argumentando que priorizaron sus diferencias políticas. Además, subrayó que el país requiere de medidas de manera prioritaria para combatir la delincuencia y promover el empleo.

"Estas sillas vacías representan a aquellos políticos que le dan la espalda al reclamo de los ciudadanos. Son aquellos que se levantaron y no quisieron dar quórum para aprobar las soluciones que el pueblo peruano reclama. Ustedes saben quiénes son. Son los mismos que se rasgan las vestiduras en nombre del pueblo. Se llenan la boca hablando de justicia y por detrás huyen cuando se trata de castigar a los delincuentes.", dijo Patricia Juárez.

El debate sobre las facultades legislativas incluye estrategias para preparar a la población ante emergencias climáticas por El Niño. La representante de Fuerza Popular enfatizó que las necesidades de la población deben estar 'por encima de los discursos', resaltando la urgencia de dar las herramientas necesarias a las instituciones del Estado.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El fujimorismo colocó tres sillas vacías con los símbolos de Juntos por el Perú, Buen Gobierno y Ahora Nación durante la conferencia que brindó tras la aprobación de 27 puntos del dictamen del pedido de facultades legislativas. Esto a modo de... pic.twitter.com/jnZ0QdK5eq — Exitosa Noticias (@exitosape) October 19, 2026

Pronunciamiento por las siete medidas del Ejecutivo

No obstante, la vocera parlamentaria insistió en que el cargo exige tomar acciones concretas frente a la inseguridad de las calles. Señaló que evitar la discusión es una manera directa de dejar desprotegida a la población peruana.

"Y en esa batalla hay solo dos bandos, o se está del lado de los criminales o se los combate. No hay punto medio, no hay lugar para cálculo político ni para los tibios. Por acción u omisión puede ser cómplices de ellos. El silencio y las sillas vacías hablan más que las palabras", dijo Patricia Juárez.

El escenario en el Congreso continuará esta semana, pues se tiene prevista una sesión plenaria donde se abordará de manera definitiva este grupo de normas y herramientas legales solicitadas por el gobierno central.