Lizzie Sueldo propone viaductos para la Av. Javier Prado: "La gestión la tenemos que hacer nosotros"

07/09/2026 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de La Molina por Renovación Popular, Lizzie Sueldo, señaló que una de sus propuestas son los viaductos en la avenida Javier Prado, que ya cuenta con expediente técnico. Precisó que, aunque la competencia es de la Municipalidad de Lima, se encargará de la gestión.

Gestión municipal y expediente técnico para viaductos en Javier Prado

La postulante al sillón municipal enfatizó la necesidad de liderar los trámites institucionales para resolver los problemas de confluencia vehicular en los accesos del distrito. En ese sentido, remarcó la importancia de articular acciones directas con el municipio provincial para acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura.

Asimismo, aclaró que la restricción de competencias jurisdiccionales no será un impedimento para impulsar las obras que requiere la comunidad. Además resaltó que a pesar que los viaductos de la Javier Prado se encarga la Municipalidad de Lima, la Municipalidad de La Molina de todas formas tiene que gestionarlo sino no lo hace la Municipalidad de Lima.

Mecanismos de financiamiento y antecedentes de gestión vial

Sueldo argumentó que la iniciativa distrital resulta determinante para priorizar proyectos de gran envergadura territorial ante el Gobierno Central y la comuna metropolitana. Para reforzar su postura, puso como ejemplo gestiones pasadas orientadas a destrabar infraestructura clave en favor de los vecinos.

"Los viaductos en la Javier Prado, ya está el expediente técnico...La gestión la tenemos que hacer nosotros sino no lo hace. Como el tunel, el tunel lo gestionó mi esposo para que salga adelante y esa obra si bien la gestionamos nosotros, no tenemos competencia", señaló.

Finalmente, la candidata explicó la vía mediante la cual se garantizará el presupuesto requerido para la ejecución de los viaductos sin comprometer directamente los fondos municipales. "El dinero va a salir del gobierno a través de obras por impuesto de Proinversión. ¿Quién hizo el perfil? lo hizo Lima", detalló.

En ese sentido, Lizzie Sueldo busca posicionar la gestión prospectiva y la articulación financiera mediante ProInversión como los ejes centrales de su propuesta vial para mitigar la congestión vehicular en las principales arterias de La Molina.