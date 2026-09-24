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Casi 9 mil peruanos accedieron a empleos formales mediante servicios del Ministerio de Trabajo

Entre el 1 de agosto y la primera quincena de setiembre, cerca de 9 mil personas accedieron a oportunidades laborales mediante los servicios de intermediación y promoción del empleo del MTPE.

Casi 9 mil peruanos accedieron a empleos formales mediante servicios del Ministe
Casi 9 mil peruanos accedieron a empleos formales mediante servicios del Ministe (Composición: Exitosa)

24/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 24/09/2026

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El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que cerca de 9,000 personas accedieron a oportunidades laborales entre el 1 de agosto y la primera quincena de setiembre, mediante sus servicios de intermediación y promoción del empleo. 

El sector indicó que este avance se alcanzó a través de más de 80 actividades realizadas a escala nacional, entre ferias laborales, maratones de empleo, jornadas informativas y encuentros empresariales. Estas iniciativas permitieron acercar directamente a postulantes y empleadores de distintos sectores productivos. 

Atención para quienes buscan empleo

Solo durante agosto, más de 24,000 personas fueron atendidas por los servicios del MTPE en todo el país, con una participación importante de jóvenes de entre 18 y 29 años. A esta cifra se sumaron más de 13,000 atenciones mediante el servicio de Asesoría para la Búsqueda de Empleo. 

Jóvenes acceden a vacantes

En el marco del Día de la Juventud, el MTPE realizó el 23 de setiembre la maratón de empleo "Mi Primera Chamba". La jornada reunió a 36 empresas privadas, que ofrecieron más de 1,800 vacantes para jóvenes interesados en incorporarse al mercado laboral. 

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Las oportunidades estuvieron vinculadas con actividades como comercio, seguridad, producción, alimentos, logística, atención al cliente, limpieza y servicios. El ministro Juan Sheput participó en la actividad y señaló que una prioridad del sector es fortalecer las capacidades de los jóvenes y facilitar su acceso al empleo. 

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Capacitación fortalece oportunidades

Las acciones de intermediación laboral también incluyen capacitación y certificación de competencias. Desde el 1 de agosto, más de 160 personas participaron en estos procesos, mientras que el programa Jóvenes Productivos permitió que más de 500 personas accedieran a un empleo formal en Lima-Callao, Piura, Lambayeque, Arequipa, Cusco, La Libertad y otras regiones. 

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Asimismo, la plataforma CAPACÍTA-T emitió más de 11,000 constancias de capacitación. El MTPE también autorizó tres nuevos Centros de Certificación de Competencias Laborales, elevando a 62 los centros disponibles en el país. 

Plataforma CAPACÍTA-T
Plataforma CAPACÍTA-T

Además, se incorporaron 16 nuevos evaluadores y aumentó a 131 el número de estándares de competencia laboral. Con estas medidas, el sector busca articular orientación, capacitación, certificación e intermediación para conectar las habilidades de los ciudadanos con las necesidades del mercado laboral.

Los resultados reportados por el MTPE muestran que, entre agosto y la primera quincena de setiembre, sus servicios combinaron atención, orientación y formación para ampliar las posibilidades de acceso al empleo formal. 

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