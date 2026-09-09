Fenómeno El Niño: Contraloría supervisa obras de protección contra inundaciones en Trujillo

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Contraloría General de la República intensificó las acciones de supervisión sobre los proyectos de mitigación hidráulica en las quebradas San Idelfonso y San Carlos, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los cronogramas de ejecución y garantizar la protección de la población en la provincia de Trujillo.

Acompañamiento técnico en la ejecución de diques e infraestructura hidráulica en Trujillo

El despliegue de las comisiones de auditoría busca identificar riesgos operacionales de manera oportuna para evitar paralizaciones en las obras destinadas a la contención de avenidas de agua. Las intervenciones preventivas se concentran en evaluar la calidad constructiva de los sistemas diseñados para canalizar los caudales hacia el río Moche durante eventuales precipitaciones extremas.

Las inspecciones de campo permitieron corroborar la finalización de las estructuras de retención transversales situadas en los cauces principales de las cuencas vulnerables. Estos trabajos buscan mitigar el impacto hidrometeorológico que históricamente afectó a los distritos de El Porvenir, Laredo, Víctor Larco Herrera y el centro urbano trujillano.

El control gubernamental se mantendrá de forma continua para asegurar que los componentes de conducción de aguas pluviales operen con la capacidad máxima proyectada. La entidad fiscalizadora enfatizó la necesidad de culminar las obras complementarias antes del inicio de la temporada de lluvias en la macrorregión norte.

Fiscalización preventiva por el Fenómeno El Niño en patrimonio cultural e infraestructura pública

La estrategia de control preventivo abarca también la evaluación de medidas de contingencia en sitios arqueológicos y monumentos históricos expuestos a las inclemencias del clima. Las comisiones de control inspeccionaron la logística de drenaje y los sistemas de cobertura instalados en la ciudadela de Chan Chan para prevenir deterioros estructurales.

Durante las revisiones técnicas en el complejo de adobe se detectaron inconsistencias en la descarga de las canaletas de evacuación de agua de lluvia. El personal auditor alertó sobre el riesgo de filtraciones y empozamientos que podrían comprometer las estructuras milenarias y el circuito turístico si no se realizan correcciones inmediatas.

La supervisión institucional continuará extendiéndose a establecimientos de salud, centros educativos y servicios esenciales de la región La Libertad. La verificación de la resiliencia operativa de estos sectores resulta prioritaria para reducir la vulnerabilidad social ante eventuales contingencias climáticas.

En ese sentido, la Contraloría mantendrá las comisiones de auditoría desplegadas en la región La Libertad para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos y el cumplimiento de las metas de protección ciudadana.