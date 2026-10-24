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Lucha contra el crimen

Rafael Belaúnde: líderes de organizaciones criminales serán "objetivos militares" mediante facultades

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, explicó que la delegación de facultades legislativas otorgará respaldo jurídico a las Fuerzas Armadas.

Tras la aprobación de facultades las Fuerzas Armadas tendrán respaldo jurídico.
Tras la aprobación de facultades las Fuerzas Armadas tendrán respaldo jurídico. (Composición: Exitosa)

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 24/10/2026

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El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, explicó que mediante las facultades legislativas aprobadas por el Congreso el Ejecutivo tendrá mayor libertad para que las Fuerzas Armadas puedan luchar contra el crimen organizado.

Funciones de las Fuerzas Armadas 

precisó el rol operativo que desempeñan las Fuerzas Armadas ante las actuales amenazas a la seguridad nacional, destacando su intervención tanto en el soporte a la Policía Nacional del Perú como en el control directo del orden interno durante estados de emergencia. Además, advirtió la principal amenaza que enfrenta la Amazonía.

"En una emergencia las Fuerzas Armadas entran y operan primero en apoyo a la Policía y en otros casos asumen el control interno directamente. La principal amenaza en la Amazonía ahora es el narcotráfico y la proliferación de la minería ilegal", detalló.

Nota en desarrollo...

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