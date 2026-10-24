Rafael Belaúnde: líderes de organizaciones criminales serán "objetivos militares" mediante facultades

24/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Ministerio de Defensa (Mindef), Rafael Belaúnde, explicó que mediante las facultades legislativas aprobadas por el Congreso el Ejecutivo tendrá mayor libertad para que las Fuerzas Armadas puedan luchar contra el crimen organizado.

Funciones de las Fuerzas Armadas

precisó el rol operativo que desempeñan las Fuerzas Armadas ante las actuales amenazas a la seguridad nacional, destacando su intervención tanto en el soporte a la Policía Nacional del Perú como en el control directo del orden interno durante estados de emergencia. Además, advirtió la principal amenaza que enfrenta la Amazonía.

"En una emergencia las Fuerzas Armadas entran y operan primero en apoyo a la Policía y en otros casos asumen el control interno directamente. La principal amenaza en la Amazonía ahora es el narcotráfico y la proliferación de la minería ilegal", detalló.

#EnVivo Rafael Belaunde, ministro de Defensa: Cuando nos entreguen facultades vamos a poder catalogar como grupos hostiles a las organizaciones criminales y sus líderes serán objetivos militares Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg https://t.co/WvxLpGV8Vf — Canal N (@canalN_) October 24, 2026

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