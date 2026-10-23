Senado: Miguel Ángel Torres defiende legalidad de la norma de facultades legislativas tras cuestionamientos

23/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

Ante la creciente controversia generada en torno a la fórmula y las firmas de dación de la Ley de Facultades, el presidente del Senado, Miguel Ángel Torres Morales, salió al frente para responder a los cuestionamientos.

A través de un pronunciamiento oficial, el senador sostuvo que la autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación en cumplimiento de la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado, asegurando que "el procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente".

Se ampara en la constitución

Para respaldar su postura, el titular de la Cámara Alta invocó textualmente el artículo 105 de la Carta Magna, el cual estipula que el Senado aprueba o modifica la propuesta legislativa remitida por la Cámara de Diputados y remite la autógrafa de ley al presidente de la República.

Asimismo, reforzó su argumentación citando el artículo 37 (literal f) y el artículo 148 del Reglamento del Senado, los cuales facultan expresamente a su presidencia a firmar y enviar los textos aprobados dentro del plazo establecido para su promulgación por el Ejecutivo.

La autógrafa de la ley de delegación de facultades fue suscrita y remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, de conformidad con la Constitución Política del Perú y el Reglamento del Senado. El procedimiento seguido se encuentra dentro del marco normativo vigente. https://t.co/dPFDHIajob Lee también Oscar Reto envía oficio a Miguel Torres y pide "medidas correctivas" en ley de facultades legislativas October 23, 2026

Presidente de la Cámara de Diputados no incluido en autógrafa

Como parte de los incidentes que precedieron a esta respuesta, se conoció que momentos antes el titular de la Cámara de Diputados, Óscar de Jesús Reto Otero, también había sentado su postura institucional sobre el mismo asunto.

Mediante un oficio, Reto remitió una comunicación a la Presidencia del Congreso manifestando su preocupación por la formalidad aplicada en la autógrafa de la ley ya promulgada en el diario oficial El Peruano.

El jefe de Diputados advirtió que llamaba poderosamente la atención que se hubiera consignado únicamente al Senado y a su mesa directiva, omitiendo la firma correspondiente a su despacho como representante de la cámara de origen.

En esa línea, exigió la adopción de medidas correctivas y recordó que la tradición parlamentaria bicameral exige históricamente que las autógrafas lleven las rúbricas de los titulares de ambas cámaras.

#OJO Conflicto entre presidentes del Congreso. Oscar Reto (Diputados), le exige a Miguel Torres (Senado), que corrija la publicación de la Ley de Facultades, donde el Senado se atribuye la aprobación de la Ley, y omite las firmas de Reto y Anali Marquez, primera vicepresidenta. https://t.co/dYnrAAFzRd — Sergio Sanabria (@sergiosanabria4) October 23, 2026

Pese a la defensa reglamentaria esgrimida por la Presidencia del Senado, diversos sectores y legisladores —como la senadora Mirtha Vásquez— han señalado que el Senado omite el análisis integral del artículo 102 de la Constitución, que establece de forma explícita que el Congreso de la República, en su conjunto, es el facultado para dar leyes.

La respuesta de Miguel Ángel Torres reafirma la postura de la Mesa Directiva del Senado frente al procedimiento legislativo, mientras persiste la exigencia de ajustes formales por parte de la Cámara de Diputados ante la ausencia de la firma de su titular.