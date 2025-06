Delia Espinoza: Exigen suspensión temporal y destitución de la Junta de Fiscales Supremos por no acatar el fallo de la JNJ sobre Patricia Benavides

Tras su omisión a la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la reemplazaba en el cargo por Patricia Benavides, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, podría ser procesada por el organismo encargado de velar por el sistema de justicia en el Perú, puesto que, esta mañana han presentado una queja por inconducta funcional en su contra.

Solicitan suspensión de los miembros de la JFS

A través sus plataformas oficiales, la Bancada de Renovación Popular presentó su petitorio, a fin de que se abra investigación preliminar disciplinaria no solo en contra de la actual titular del Ministerio Publico, la acusación también alcanza a los demás miembros de la Junta de Fiscales Supremos (JFS).

De acuerdo con la sumilla formulada, el grupo político del Congreso acusó también a Pablo Wilfredo Sánchez Valenzuela, Zoraida Ávalos Rivera y Juan Carlos Villena Campana, por haber cometido faltas muy graves en el ejercicio de la función pública, bajo la premisa de flagrante desobediencia o resistencia a la autoridad .

En ese sentido, solicitan la aplicación de la sanción disciplinaria de sustitución temporal en el cargo de los cuatro fiscales supremos, así como la posterior sanción de destitución, por no acatar el fallo de la JNJ que restituía en el cargo de fiscal de la Nación a Patricia Benavides Vargas.

Solicitan suspensión de los miembros de la JFS

El texto también cuestiona la vigilia liderada por Delia Espinoza del pasado 16 de junio, argumentando un "atropello" hacia su institución en rechazo a la resolución de la JNJ. Estas conductas y determinaciones por la parte de la JFS son acusadas de infringir a la Ley Orgánica de la JNJ, Ley de Carrera Fiscal, entre otras, por lo cual, solicitan al Pleno de esta institución que admita la denuncia y proceda según sus facultades.

Esta no es la única de solicitud de suspensión del cargo en contra de Delia Espinoza, el exconsejero regional de Moquegua, Luis Miguel Caya, anunció que la denunció ante la JNJ, a fin de que se le suspenda provisionalmente del cargo por presuntas faltas disciplinarias graves, proceso que podría concluir con su destitución.

En entrevista con Cecilia García en "En Defensa de la Verdad", el letrado acusó a la fiscal de la Nación de haber incurrido al principio de neutralidad y ejercicio adecuado del cargo, por el mencionado caso. Además, negó un presunto favorecimiento a Patricia Benavides, con el objetivo de reponerla como fiscal de la Nación.

"Presenté la denuncia no con la finalidad de que se reponga a Patricia Benavides, sino que he presentado la denuncia porque existe un funcionario público, en este caso, una fiscal suprema que no ha cumplido una disposición, una resolución, un acto administrativo", dijo este domingo en Exitosa.