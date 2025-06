"El país no está para eso": Titular del MTC niega trabas al tren Lima-Chosica y pide reunión con la MML

30/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

En las últimas horas, el proyecto bandera de la Municipalidad de Lima: el tren Lima-Chosica, volvió a cobrar relevancia por las recientes declaraciones del alcalde de la capital. En un pronunciamiento público, el burgomaestre culpó al MTC de poner trabas para que esta iniciativa no salga adelante como está planificado.

Titular del MTC niega trabas al tren Lima-Chosica

Como era de esperarse, las palabras de la autoridad edil llegaron a oídos del ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval. El responsable de la cartera en mención rechazó tajantemente dicha versión y señaló que tiene toda la predisposición necesaria para que ambas partes puedan dialogar.

En primer lugar, el titular del MTC pidió que se pida formalmente una reunión entre la entidad que dirige y la Municipalidad de Lima. Seguidamente, el integrante del Consejo de Ministros dejó en claro que no hay ninguna traba para que el tren Lima-Chosica pueda salir adelante, pero exigió que se hagan las revisiones técnicas correspondientes para garantizar su funcionamiento.

"Quisiera tener la oficialización de la reunión que está solicitando con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la predisponibilidad de mi parte para sentarnos a conversar. Obstaculización no hay, al contrario hay predisponibilidad de que las cosas se hagan con responsabilidad y de manera técnica ya que para eso está el MTC", indicó.

#EnVivo



Ministro de Transportes señaló que aún espera la solicitud oficial de reunión por parte del alcalde Rafael López Aliaga. Afirmó su disposición a conversar y coordinar de forma técnica, con responsabilidad: Conversando se entiende la gente



Encuentra más información en la... pic.twitter.com/JxHq3DgAR3 — Canal N (@canalN_) June 30, 2025

No generar falsas expectativas

En otro momento de su pronunciamiento, César Sandoval pidió a Rafael López Aliaga no generar falsas expectativas en la gente respecto a este proyecto. Otro de los requerimientos que le hizo el ministro fue no llevar esta discusión a un ámbito político a propósito de la marcha que quiere impulsar hacia el MTC si no se da la luz verde que necesitan.

"Hay que generar confianza en la población y no generar expectativas que posiblemente no se puedan dar. Va servir mucho el diálogo, la conversación. En un sistema como el nuestro, que es democrático conversando se entiende la gente y no tratar de llevar esto a un tema político generando marchas, creo que el país no está para eso, el país está para hablar con objetividad. Espero que el alcalde democráticamente oficialice la solicitud de la reunión", finalizó.

De esta manera, el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, rechazó tajantemente que su cartera ponga trabas al proyecto Lima-Chosica impulsado por la Municipalidad de Lima. Por ello, pidió que el alcalde pueda oficializar una reunión entre ambas entidades para llegar a un buen entendimiento.