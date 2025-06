JNE sobre posible programa de Dina Boluarte: No se debe vulnerar las normas de neutralidad

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, aseguró que todavía no han recibido información sobre un eventual programa dominical de la presidenta de la República, Dina Boluarte. Sin embargo, indicó que estarán listos para fiscalizar algún tipo de vulneración a la neutralidad electoral.

En declaraciones a la prensa, el titular de la JNE manifestó que, hasta el momento, su institución considera el posible programa de la mandataria como un "tema especulativo", reiterando que no han tomado "conocimiento formal" de ello.

"No hemos tomado conocimiento formal, no conocemos los detalles. Creo que nadie los conoce. Hasta ahora es un tema especulativo desde el punto de vista del JNE. Todavía no hay nada concreto pero cuando lo haya, de pronto, vamos a través de nuestra área de fiscalización y se van a tomar decisiones en primera instancia a través de los jurados electorales especiales", declaró.