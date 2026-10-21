Senador del Buen Gobierno anuncia voto a favor de 27 puntos de las facultades: "Estamos frente a una emergencia"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador Jorge Gavidia, de Buen Gobierno, en declaraciones a Exitosa, anunció que votará a favor de 27 puntos del pedido de facultades legislativas. Señaló que prioriza el análisis técnico por encima de las consideraciones políticas y sostuvo que el país enfrenta una emergencia.

Gavidia previo al debate de facultades en el Pleno del Senado

El Pleno del Senado de la República debate en la mañana de este miércoles 21 de octubre el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución, que propone delegar en el Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y atención del fenómeno El Niño.

Previo al debate, el senador del partido político Buen Gobierno, Jorge Gavidia, no dudó en revelar que votará a favor de los 27 puntos de las facultades legislativas. En declaraciones exclusiva a Exitosa, el parlamentario explicó que su posición responde principalmente a una evaluación técnica de las propuestas y no a criterios políticos.

"En mi caso yo sí (votaré a favor), pero probablemente Buen Gobierno tome una decisión de bancada, escucharé. Si Buen Gobierno toma una posición de bancada, bien, y sino, también hay diferencias naturales. (¿Por qué sí a las 27?) Yo soy más del análisis técnico que de lo juridíco y lo político porque estamos frente a una emergencia", precisó ante las cámaras de Exitosa.

El senador Gavidia sostuvo que, ante la situación que atraviesa el país, resulta necesario analizar las medidas planteadas con una perspectiva orientada a encontrar soluciones a los principales problemas que afronta el país, entre ellos, la inseguridad ciudadana y el fenómeno El Niño, que según la Organización Meteorológica Mundial (OMM), podría alcanzar su máxima intensidad alrededor de diciembre de 2026.

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