Senador Jaime Quito: "Nada al fujimorismo, porque son el grave cáncer que tiene nuestro país"

21/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

El senador de Juntos por el Perú (JP), Jaime Quito, expresó su rechazo a la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo y lanzó fuertes críticas contra el fujimorismo durante el debate que propone otorgar al Gobierno atribuciones para legislar en materia de seguridad ciudadana y frente al fenómeno El Niño.

Senador Jaime Quito rechaza facultades legislativas

Durante su intervención en el Senado, el parlamentario cuestionó la propuesta y sostuvo que las medidas planteadas podrían utilizarse para restringir derechos. En ese contexto, afirmó que el fujimorismo no estaría priorizando la atención de los problemas que afectan al país.

"Así es que, presidente, lo tenemos claro hacia dónde quieren ir, avisados estamos y tenemos que parar la dictadura que se ha incursionado y no le tenemos ningún miedo, y tampoco la población, porque sabemos cómo enfrentarlos. Así es que no a las facultades ni tantito así, nada al fujimorismo porque son el grave cáncer que tiene nuestro país", manifestó.

Cuestiona propuesta sobre seguridad ciudadana

El senador también solicitó que se realice un debate interparlamentario para discutir la iniciativa, al considerar que durante la sesión solo se estaban exponiendo posiciones de un sector. Asimismo, cuestionó a los representantes del fujimorismo por su actuación frente a los problemas de inseguridad ciudadana y los riesgos asociados al fenómeno El Niño.

También, sostuvo que la iniciativa podría abrir paso a una mayor militarización del país mediante la declaración de estados de emergencia y la emisión de decretos supremos. Según advirtió, estas medidas podrían afectar a ciudadanos que expresen su desacuerdo con decisiones gubernamentales.

Acusa al fujimorismo de buscar el control de las instituciones

Por otro lado, el representante de JP calificó la situación como un presunto "golpe parlamentario" del Senado contra la Cámara de Diputados. Según señaló, existirían intentos de ampliar el control sobre las instituciones del Estado, incluido el Tribunal Constitucional.

El parlamentario también cuestionó la política de adquisición de aeronaves militares y planteó críticas sobre la relación del país con Estados Unidos, al mencionar al presidente Donald Trump. Además, advirtió sobre el posible uso de los recursos destinados a atender las consecuencias del fenómeno El Niño.

Finalmente, Jaime Quito reiteró su oposición a la delegación de facultades y exhortó a frenar lo que considera un avance autoritario. Sus declaraciones se produjeron durante la discusión de una propuesta que busca otorgar al Ejecutivo facultades legislativas para enfrentar la inseguridad ciudadana y los efectos del fenómeno climático.