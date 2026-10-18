PCM: Ejecutivo instala la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para frenar el crimen organizado

18/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En un paso decisivo para hacer frente a la creciente ola de criminalidad que afecta al país, el Ejecutivo oficializó la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para Recuperar la Seguridad y el Orden Público.

Una mesa multiministerial

La ceremonia oficial de instalación, celebrada este domingo 18 de octubre, estuvo encabezada por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, quien estuvo acompañado por los titulares de las carteras del Interior, César Astudillo; Defensa, Rafael Belaúnde; Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez; y Relaciones Exteriores, Carlos Espá.

Este importante cónclave intersectorial, creado mediante el Decreto supremo Nº 141-2026-PCM, tuvo como sede estratégica el Cuartel General del Ejército, ubicado en el distrito de San Borja, recinto que operará de manera permanente como el centro principal de operaciones, articulación y coordinación de este nuevo grupo de trabajo multisectorial.

Durante su intervención, el jefe del gabinete destacó la urgencia y el propósito de esta nueva instancia gubernamental, subrayando la necesidad de articular esfuerzos institucionales para superar los obstáculos tradicionales que entorpecen la labor estatal contra el delito.

"Esta instancia tiene por objeto superar las trabas normativas, burocráticas, presupuestales y de gestión que frenan la lucha contra el crimen. Con ello daremos una respuesta contundente a la delicencia y devolveremos la tranquilidad a las familias peruanas", aseveró Galarreta.

¿Qué funciones tendrá?

Entre las principales atribuciones conferidas a esta comisión de alto nivel destaca la facultad legal de convocar de manera directa a representantes tanto del sector público como del ámbito privado, para construir una visión unificada en el combate integral contra la criminalidad organizada.

Asimismo, esta instancia buscará aportar directamente al accionar operativo del Comando Unificado y de la propia Policía Nacional del Perú en los diferentes territorios vulnerables del país. Como parte de los acuerdos adoptados, los ministros aprobaron respaldar la propuesta presentada por la PCM para designar al próximo secretario técnico, quien será anunciado en los próximos días.

Durante la sesión en el Cuartel General del Ejército, sede que será el centro de coordinación de la comisión, los ministros acordaron por unanimidad respaldar la propuesta de la PCM para el cargo de secretario técnico de la mencionada comisión, el cual será presentado en los próximos días. Más información: https://t.co/qTQxKwbntB — Presidencia del Consejo de Ministros (@pcmperu) October 19, 2026

Este espacio de coordinación, tendrá la responsabilidad primordial de supervisar y garantizar el cumplimiento estricto del eje 1 de la Política General de Gobierno 2026-2031. Dicho lineamiento prioriza de manera central la reducción drástica de los delitos violentos que vulneran sistemáticamente la integridad física de la ciudadanía y obstaculizan las actividades económicas en todo el territorio nacional.

Así, la puesta en marcha de esta comisión multisectorial busca marcar una diferencia en la estrategia del Ejecutivo para unificar el aparato estatal y brindar resultados tangibles en materia de seguridad ciudadana, ámbito notablemente afectado cuya atención cada día resulta más urgente para los peruanos.