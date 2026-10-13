Línea 1 del Metro de Lima recuerda a Jimin, integrante de BTS, en su cumpleaños: "Nuestro viaje también se llena de luz"

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales

La Línea 1 del Metro de Lima se une al cumpleaños de Jimin, integrante de BTS, y festeja el famoso 'jiminDay' con la presentación de un post en su honor presentando el diseño que sus vagones alusivos al cantante, que formó parte de una iniciativa de las ARMYs peruanas tras su llegada del grupo de K-pop al país.

Línea 1 del Metro de Lima saluda a Jimin por su cumpleaños

Este martes 13 de octubre el integrante de la boy band originaria de Corea del Sur celebra su cumpleaños número 31 y el medio de transporte capitalino no fue ajeno a las mensajes por este día importante en la vida del artista.

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