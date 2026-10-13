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Línea 1 del Metro de Lima recuerda a Jimin, integrante de BTS, en su cumpleaños: "Nuestro viaje también se llena de luz"

La Línea 1 del Metro de Lima saludó a Jimin, integrante de BTS, por su cumpleaños y se une de esta forma al denominado 'JiminDay'. Tren temático en honor al cantante recorren las calles de la capital.

Línea 1 del Metro de Lima recuerda a Jimin, integrante de BTS, en su cumpleaños
Línea 1 del Metro de Lima recuerda a Jimin, integrante de BTS, en su cumpleaños (Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 13/10/2026

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La Línea 1 del Metro de Lima se une al cumpleaños de Jimin, integrante de BTS, y festeja el famoso 'jiminDay' con la presentación de un post en su honor presentando el diseño que sus vagones alusivos al cantante, que formó parte de una iniciativa de las ARMYs peruanas tras su llegada del grupo de K-pop al país.

Línea 1 del Metro de Lima saluda a Jimin por su cumpleaños

Este martes 13 de octubre el integrante de la boy band originaria de Corea del Sur celebra su cumpleaños número 31 y el medio de transporte capitalino no fue ajeno a las mensajes por este día importante en la vida del artista.

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