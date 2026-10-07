ARMYs inauguran diseño en la Línea 1 del Metro de Lima en honor a Jimin a horas del primer concierto de BTS

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 07/10/2026
Llegó un importante día para las fanáticas peruanas del grupo surcoreano BTS debido a que brindarán su primer concierto en Lima por primera vez. DEsde horas de la mañana de este miércoles, 7 de octubre, las ARMYs vienen realizando largas colas en las inmediaciones del estadio San Marcos para disfrutar del recital.
En paralelo, las seguidoras de Jimin, integrante de la aclamada agrupación, han dado a conocer mediante las redes sociales un proyecto totalmente inesperado, pero que ya emociona a muchos debido a que en uno de los vagones de la Línea 1 del Metro de Lima se muestra un diseño en honor al cantante.
'A Train of Love for Jimin'
La mañana de hoy, en diversas plataformas como TikTok, Instagram y X (antes Twitter) se vienen publicando diversos videos e imágenes del servicio ferroviario capitalino con el diseño en homenaje al artista cuyo nombre verdadero es Park Ji-min generando que se viralice de manera inmediata.
Esto forma parte de una iniciativa impulsada por el fandom 'Jimin Perú 13' a la que han denominado 'A Train Love For Jimin'
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