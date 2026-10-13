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ONPE inicia pagos desde este 13 de octubre a miembros de mesa de ERM 2026: ¿cómo cobrar los S/ 165?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inicia este martes 13 de octubre el pago de S/ 165 a los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

miembro de mesa
miembro de mesa (Foto: Composición Exitosa)

13/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 13/10/2026

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Los ciudadanos que cumplieron la función de miembros de mesa durante las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026 empezarán a recibir desde este martes 13 de octubre la compensación económica de S/ 165 otorgada por el Estado.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que el desembolso se realizará de manera progresiva, según la modalidad de pago elegida por cada beneficiario.

En esta primera etapa, el abono corresponde a quienes fueron seleccionados durante el sorteo realizado el 24 de julio, ejercieron el cargo durante la jornada electoral y registraron previamente su modalidad de cobro en la página web del organismo electoral.

Los ciudadanos que eligieron recibir el dinero mediante una cuenta bancaria o una billetera digital deberán revisar sus movimientos para verificar la llegada del depósito. En tanto, quienes optaron por el cobro presencial tendrán que esperar la fecha establecida para acudir a una agencia del Banco de la Nación.

La ONPE también ha habilitado una plataforma para consultar el estado de la compensación económica, por lo que se recomienda utilizar el enlace oficial (click aquí) del organismo electoral para realizar el seguimiento.

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Estado de pago de miembros de mesa
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¿Cuándo depositarán los S/ 165 en bancos y Yape?

De acuerdo con la información proporcionada por la ONPE, los miembros de mesa que registraron cuentas de ahorros en el Banco de Crédito del Perú (BCP), BBVA o Scotiabank recibirán el dinero entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre.

Para identificar el abono, los beneficiarios deben revisar la descripción que aparecerá en sus movimientos bancarios. En el BCP figurará como "Movilidad"; en el BBVA, como "A/TR OFICINA NACIONAL DE PROCE"; mientras que en Scotiabank se mostrará como "Tbk-pagos varios".

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Por su parte, quienes seleccionaron Yape recibirán la transferencia de S/ 165 entre el 13 y el 15 de octubre. Además, les llegará un correo electrónico con el mensaje "Recibiste un depósito de parte de la Oficina Nacional de Procesos Electorales". En los movimientos de la billetera digital aparecerá el nombre de la institución electoral.

¿Desde cuándo se puede cobrar en el Banco de la Nación?

Los ciudadanos que eligieron la modalidad presencial podrán acercarse desde el jueves 15 de octubre a una ventanilla del Banco de la Nación y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) para recibir la compensación económica.

Esta alternativa también estará disponible desde el viernes 16 de octubre para quienes registraron otras modalidades de pago, pero cuyos depósitos fueron rechazados por el sistema financiero.

Asimismo, las personas que asumieron la función de miembro de mesa al encontrarse en la fila de electores, debido a la ausencia de los ciudadanos seleccionados mediante sorteo, recibirán el pago a través de las agencias del Banco de la Nación desde el jueves 15.

En conclusión, los miembros de mesa deben verificar las fechas correspondientes a su modalidad de cobro y revisar sus cuentas o correos electrónicos para confirmar la recepción del dinero. 

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