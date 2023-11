Cercado de Lima: ¡Con piñata del ministro de Salud! Profesionales médicos continúan con protestas

En los exteriores del Congreso de la República, profesionales médicos continúan protestando contra el ministro de Salud, César Vásquez, para que se cumpla con otorgarles la cuarta escala remunerativa, tal como se había acordado anteriormente.

En entrevista con Exitosa, la vocera de las obstetras, Rosa Elena Lara, indicó que desde hace 20 días están manifestándose en contra del recorte del cuatro tramo y afirmó ello está aprobado en el presupuesto 2023.

"Nuestra presencia en las calles ya tiene 20 días y es por el no recorte del cuarto tramo. El cuarto tramo ya está aprobado en el presupuesto 2023. El presupuesto existe y el ministro pretende recortar para dar a otro personal. No lo vamos a permitir, no lo estamos aceptando. Él ha pedido una tregua para que él busque más presupuesto para que le aumente a quien él considere", declaró.