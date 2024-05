¡Mecha para rato! Néstor Villanueva debe 17 mil soles a Florcita por devengados: "Quieren verme preso"

03/05/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los problemas entre Néstor Villanueva y Flor Polo parecen no tener fin. Esta vez, el cumbiambero de enteró de que tiene una deuda con la madre de sus hijos por más de 17 soles, de acuerdo a lo que informó un abogado.

Según la reciente edición de 'América Hoy' el cantante no asistió a la audiencia por el caso de violencia psicológica contra Florcita y sus dos menores. Por esta razón, el programa se puso en comunicación con él y diera su descargo al respecto.

Debe 17 soles por devengados

De acuerdo al abogado de la hija de Susy Díaz, le están solicitando al cantante que pague la suma de 17 mil soles por devengados, tras firmar un acta de conciliación por pensión de alimentos, la misma que no estaría cumpliendo.

"Él está tratando de dilatar este proceso pidiendo la nulidad en todo lo actuado cuando en realidad solamente es alargar. Como él no ha presentado los documentos, lo que le solicitaba el juez, nosotros hemos presentado que se declare no a lugar su solicitud y hemos presentado la propuesta de devengados, que hace una liquidación de 17 mil soles" , dijo el representante de Florcita Polo.

Además, mencionó que están considerando pedir un aumento en la pensión, una vez que termine el proceso del cobro por los devengados. "Esos niños requieren más cuidados, ellos acuden a academias, talleres, son unos niños muy activos", acotó.

Néstor se pronuncia

Como se mencionó, ante esta noticia, 'América Hoy' se comunicó con Néstor Villanueva para que se pronuncie sobre ello y sorprendió al mencionar que Florcita no va a parar hasta verlo preso.

"¿Ah si? no sabía nada de eso ¿qué es lo que quieren? ¿hasta dónde quieren llegar? porque si están con todo esto es por algo. Lo único que he pedido es que me dejen ver a mis hijos ¿cómo es posible que haya gente que habla tanto de Dios? Se golpean el pecho y hacen este daño. No puedes amar a Dios y haciendo daño al prójimo, a los propios hijos. No quiero imaginarme que hacen todo esto con el fin de salir en televisión. Ese no es mi negocio, para otras personas sí de repente, como ya no las llaman, ya no las buscan", dijo.