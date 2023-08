Gastón Rodríguez niega culpar a vecinos de San Isidro por robos: "Descuido no significa culpabilidad"

El gerente de seguridad ciudadana de la Municipalidad de San Isidro, Gastón Rodríguez, negó haber dicho que sus vecinos son culpables de que los robos de celulares.

Durante el programa Informamos y Opinamos, el funcionario municipal respondió a las críticas por presuntamente haber responsabilizado a la ciudadanía de ser víctima de estos actos delictivos y aclaró que quiso indicar que se debía a su descuido y no por su culpa.

"En ningún momento yo he digo que ellos (los ciudadanos) son culpables. Lo que estoy explicando es que los robos se producen en mayor parte se producen por descuido del vecino, no por su culpa. El descuido se da por impericia o por una situación en la que no ha puesto debida atención. (...) Descuido no significa culpabilidad", declaró en nuestro medio el representante del municipio.