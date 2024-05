Retiro de CTS: ¿Qué debo hacer si la empresa no cumplió en depositar mis fondos?

El Gobierno de Dina Boluarte promulgó la Ley 32027, que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% del monto de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). Ante ello, existe la duda de qué hacer si la empresa no cumple con depositar los fondos correspondientes a tu cuenta. A continuación te lo explicamos.

Para los peruanos, el retiro de la CTS tiene como objetivo cubrir las necesidades generadas por la actual crisis económica que atraviesa el país.

Es por ello que, en diálogo con Exitosa, el experto en finanzas, Jorge Carrillo Acosta, explicó qué debes hacer si la empresa no cumplió con depositar dicho pago antes de la fecha estipulada.

"¿Qué si voy a revisar mi plata y no la encuentro? Lo primero que debo hacer yo como colaborador, es acercarme a la empresa y comunicar que no se hizo el depósito (...), además pedir que se paguen los intereses que yo hubiera ganado desde el 15 de mayo", explicó a nuestro medio.

Además, precisó que si la empresa no se compromete a pagar a tiempo la CTS o simplemente decide no tomar en cuenta el pedido del trabajador, este tendrá que realizar una denuncia contra dicha organización, la cual podrá ser multada con hasta S/100,000, dependiendo de a cuántas personas se perjudicó.

"Si la empresa no se compromete a pagarme a tiempo la CTS o simplemente, no me hace caso, pues yo ya fui a la primera instancia, (ahora) me voy a Sunafil, al Ministerio de Trabajo, y lamentablemente tendré que hacer una denuncia contra la empresa y para empezar será multada con hasta S/100,000", añadió.