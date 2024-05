Madre de Alejandra Baigorria protagoniza escenas candentes junto a stripper

¡Lo que sucedió en la fiesta de Lucía de la Cruz dejó a más de uno boquiabierto! La celebración se convirtió en un espectáculo de alto voltaje cuando Verónica Alcalá, la madre de Alejandra Baigorria, se soltó el pelo y se unió a la pista de baile junto a un stripper. Así lo reveló Magaly Medina este 15 de mayo en 'Magaly TV La Firme', al compartir las imágenes que le llegaron al chismefono sobre la velada.

La reunión tomó un giro inesperado cuando el entretenimiento se tornó un poco picante con la llegada del inesperado invitado: ¡Un stripper! Lo más sorprendente fue ver a la mamá de la famosa influencer, Alejandra Baigorria, sumergida en el ambiente, mostrando sus mejores movimientos y disfrutando al máximo de la fiesta.

Magaly Medina advirtió sobre su contenido sensible, reconociendo que algunas partes del video fueron omitidas debido a su naturaleza explícita.

Para añadir más drama a la situación, Deysi Araujo, quien estuvo presente en la fiesta, reveló en una entrevista para el programa de Magaly Medina que Alejandra Baigorria no saludó a su madre por su día, dejando entrever posibles tensiones familiares.

"Me pareció chévere, buena onda, me cae súper chévere, la verdad ya tengo una amiga más y ella está un poquito nostálgica porque al parecer no le saludaron por el día de la madre y creo que su hija de todo el mundo saben lo que pasó con su papá y no con ella, ¿no?", fueron las palabras de la pelirroja.