Hija de empresario frigorífico continúa secuestrada: hallan en Ventanilla camioneta presuntamente usada para el rapto

La hija del empresario frigorífico continúa secuestrada; sin embargo, se halló en Ventanilla, la camioneta que habría sido presuntamente usada para su rapto.

Según se informó, el empresario y padre de la joven identificado como César Trujillo, venía recibiendo amenazas por parte de extorsionadores, quienes ante la negativa del pago de cupos optaron por secuestrar a la fémina.

En cuanto al vehículo, este fue encontrado en el distrito de Ventanilla, a tan solo 45 minutos de Comas, lugar donde se realizó el secuestro.

Sin embargo, el hallazgo está aún en investigación por parte de la Policía Nacional del Perú (PNP) para verificar si, en efecto, el vehículo fue utilizado para dicho fin.

El hecho que fue reportado en la avenida Julio C. Tello quedó registrado en las cámaras de seguridad de la zona.

En las imágenes proporcionadas se observa que un auto rojo se estaciona en plena vía pública y en seguida descienden tres sujetos, los cuales ingresan sin ningún problema al local de frigoríficos y secuestran a la joven hija del empresario identificada como Lucero Trujillo de 29 años de edad.

De acuerdo a las declaraciones de un testigo, los sujetos que serían de nacionalidad venezolana portaban armamento de distinto alcance: mini uzi, metralleta y pistola.

"Eran tres venezolanos (...) tenían como una mini uzi, una metralleta y una pistola (...) yo ingresaba y a la vez que me agarran, me dicen pasa, yo me doy la vuelta por el camión y me voy corriendo por toda la esquina, por toda la avenida y he salido por esta calle y he pedido auxilio", detalló uno de los testigos que se encontraba en el lugar.