18/05/2024 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el excongresista de la República, Juan Sheput, consideró que la presidenta de la República, Dina Boluarte, es "el principal enemigo de la inversión", debido a que su Gobierno habría causado la inestabilidad en el Perú. "Si tuviera un mínimo de amor", hubiera renunciado, agregó.

"Grave error político"

Durante diálogo con Jorge Valdéz para Exitosa Te Escucha, el exparlamentario consideró que al rechazar las mociones de vacancia presidencial contra Boluarte, el Congreso de la República le evitó un "mal momento".

"En estos momentos, el principal enemigo de la inversión tiene nombre y apellido y se llama Gobierno de Dina Boluarte, al señora Dina Boluarte es la principal causante de este problema de inestabilidad en el país", dijo a nuestro medio.

🔴🔵 #AHORA I Dina Boluarte es el "principal enemigo de la inversión": Causó la inestabilidad en el país, según Juan Sheput



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar: 34 SD - 734 HD

🌐 https://t.co/thokv9fFaL pic.twitter.com/7RPfdNJVM1 — Exitosa Noticias (@exitosape) May 19, 2024

De tal modo, precisó que dicha decisión del Pleno fue un "grave error político", debido a que el Gobierno de Boluarte no tiene válvulas de escape, debido a que no presentan acciones en las diversas problemáticas que atraviesa el país. "El Congreso no cumple con su rol fiscalizador", añadió.

En tal sentido, Sheput se refirió a la falta de gobernabilidad de Dina Boluarte, explicando que esta refiere a la "ausencia de dominio en la cosa pública". Ante ello, detalló que la gestión de la mandataria cuenta con un desorden existente en la administración estatal.

Boluarte debería renunciar

Según el exparlamentario, las diversas autoridades tanto del Ejecutivo como del Legislativo "no tienen autoridad ni peso político", lo que denota una pérdida de legitimidad. Ante ello, consideró que el Gobierno de Boluarte es "el principal enemigo de la inversión", debido a que habría causado la inestabilidad en el Perú.

Cabe mencionar que, Sheput consideró que si Boluarte tiene "un mínimo de amor" al país hubiera renunciado a la presidencia, por lo que indicó que "no es consciente de lo que está pasando". "No tiene mayor cabeza fría", añadió.

"Lamentablemente (Dina Boluarte) tiene a su alrededor a un grupo de ministros que lo único que buscan es sobrevivir para tener todos los beneficios. Tenemos un Congreso cuya única agenda es quedarse hasta el 2026", manifestó.

Arremete contra Gustavo Adrianzén

Además, el exlegislador precisó que la jefa de Estado debió designar a un presidente del Consejo de Ministros "de primer nivel" para que así se convoquen a ministros con peso político para que así conducir al Perú hasta el 2026. "Han puesto a un fantasma de premier", dijo.

"(Gustavo Adrianzén) permite que le pongan un vocero, si yo fuera premier no aceptaría que me pongan a un tipo de quinto nivel a que salga a hablar responder todos los problemas cuando le corresponde al premier, pero este señor es tan poca cosa que permite que le pongan un vocero de pacotilla", concluyó.

De esta manera, el excongresista de la República, Juan Sheput, arremetió contra la jefa de Estado, Dina Boluarte, es "el principal enemigo de la inversión", debido a que su Gobierno habría causado la inestabilidad en el Perú.