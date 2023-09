¿Alianza Lima contará con Bryan Reyna? Entrenador 'blanquiazul' revela si extremo jugará ante Manucci

El entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, se refirió a la situación medica de Bryan Reyna y reveló si el extremo jugará el próximo 24 de septiembre ante Carlos Manucci.

En declaraciones a la prensa, el director técnico 'blanquiazul' anunció que el extremo de la Selección Peruana no está disponible para enfrentar al conjunto 'carlista' en el Estadio Mansiche. "No está disponible Bryan y tampoco va a estar para este partido", declaró.

De acuerdo al parte médico de Alianza Lima publicado el pasado 8 de septiembre, Bryan Reyna sufrió un desgarro de músculo en el sóleo derecho, por lo que el futbolista aún realiza trabajos diferenciados junto a Pablo Sabbag y Cristian Benavente.

Cabe mencionar que el exjugador de Cantolao ha jugado 20 partidos con los 'íntimos', sumando 1275 minutos, anotando 4 goles y brindó una asistencia.

Por otra parte, el uruguayo aseguró que el volante Jesús Castillo estaría disponible para jugar en Trujillo tras superar su molestia en la cadera. No obstante, precisó que continuarán evaluando su evolución física.

Como se recuerda, el extremo de Alianza Lima, Bryan Reyna, el jugador de la Selección Peruana indicó que el club 'blanquiazul' no le dejó salir cuando recibió ofertas en los últimos meses y aseveró que la decisión no dependía de él.

"Es un tema que ya es no parte mía porque si bien saben yo me he querido ir. Lo que yo más quiero es de nuevo irme afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. El club no me dejó salir y hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que llegue fin de año para yo poder irme", señaló a GolPerú a inicios de septiembre.