Dia del Trabajador: La vez que 'Chiquito' Flores pidió un aumento y lo despidieron de Unión Comercio

Juan 'Chiquito' Flores es uno de los porteros más icónicos de la historia del fútbol peruano, y en medio del Día del Trabajador recordamos uno de sus episodios más peculiares, cuando en 2013 solicitó un aumento de sueldo, y terminó siendo despedido de Unión Comercio.

Es entendible que Flores, luego de una exigente campaña donde también fue crucial en su equipo, haya solicitado un aumento de su salario. El arquero explicó que necesitaba de un ingreso extra para aportar económicamente a su hogar.

Una vez le llegó la renovación de contrato del cuadro de Rioja, no dudo en firmar, pero solicitando que se le aumente el sueldo. Lamentablemente, la respuesta del conjunto selvático no fue afirmativa.

Flores precisó años después que su aumento salarial no era exagerado, y que por su rendimiento en el club era totalmente justificable.

"No era gran cosa, eran 1,000 dólares más porque necesitaba ese dinero, pero el presidente lo tomó a mal y no me volvió a llamar. Trataré de jugar Segunda si no tengo otra opción", expresó.