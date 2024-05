Topito se arrepiente de haber ocultado su relación con Dayanita: "Fue mi error, pero las cosan están hechas"

Topito he intentado mantenerse al margen de la polémica separación que tuvo con Dayanita. Sin embargo, decidió presentarse en un programa de espectáculos para aclarar las imágenes donde se le vio besando a otra mujer en su más reciente viaje a Sullana. En ese sentido, el cómico dijo estar arrepentido de haber negado su relación con la actriz de 'JB en ATV'.

Topito y Dayanita llevaban una relación amorosa desde hace varios años, pero ella era la única que lo mostraba en sus redes sociales y se sentía orgullosa de su amor; por el contrario, él nunca confesó ante cámaras que sean una pareja y siempre la presentó como una amiga.

Durante su visita al programa 'Todo se filtra', Topito terminó confesando que siempre negó su romance con Dayanita debido a que la gente de nuestro país aún no respeta las diversas orientaciones sexuales y de género, por lo que si admitía su relación con la actriz trans, sus hijos podrían salir afectados en el colegio.

"No es temor, pero vivimos en un mundo tan estúpido, la gente mucho juzga, tengo dos pequeños que estudian en el colegio y a veces el bullying (...) yo en mis redes trato de no subir a mis hijos", expresó.

Junior Flores también confesó que cometió un error al ocultar a quien fue su pareja durante los últimos años, pero está dispuesto a aceptar las consecuencias de sus acciones.

"Yo le doy toda la razón a ella, me equivoqué, fue mi error, lo acepto, acepto todo lo que yo he podido hacer en su momento, y cómo se siente ella al haber yo tenido esas actitudes. Estoy arrepentido, pero ya las cosas están hechas", sentenció.

Dayanita decidió romper su silencio para aclarar, de una vez por todas, cuál es el vínculo que la une al popular 'Topito'. Ella, utilizó sus redes sociales para compartir un comunicado, donde explica lo que sucede entre ambos.

"Yo no tengo ninguna relación con Junior Flores "Topito", que es una persona que se me vinculó por años (...) Yo soy profesional y siempre priorizaré mi trabajo ante todo, si me encuentran con Junior Flores 'Topito' compartiendo escenario o en el canal, solo será por vínculo laboral", señaló Dayanita.