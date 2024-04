¡Polémica! Mayra Goñi aparece en publicidad de yate que ofrece 'CHICAS GRATIS': ¿Qué dijo la actriz?

Mayra Goñi ha generado un intenso debate en redes sociales tras aparecer en una publicidad de una fiesta en un yate, donde un empresario asiático promociona el alquiler del navío y como extra "chicas bonitas gratis". Ante esto, la actriz se mostró mortificada y explicó como sucedió todo.

Un conocido programa de espectáculos difundió el video del empresario, que parece ser de origen chino, en un lujoso yate en las costas de Miami. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los internautas es que se ofrecía el acompañamiento de mujeres hermosas para pasarla bien.

La popular 'Yuru' se conectó EN VIVO con el programa de espectáculos que había elaborado el reportaje donde ofrecen compañía de mujeres en un yate. Según dijo, llegó al lugar por medio de un promotor de discotecas que conoció una amiga suya y todo le pareció extraño.

"La otra vez estuve en una fiesta y conocimos con mis amigas a un promotor que nos dijo que nos podía dejar entrar a discotecas. Habló con mi amiga y le dijo que tenía un bote para salir si queríamos. Yo le dije que pregunte bien antes de ir. (...) Cuando llegamos vimos que era un bote medio raro y no quería que me graben porque se podía malinterpretar, estaba incómoda", explicó

Sin embargo, la influencer decidió quedarse en el yate porque era el cumpleaños de una amiga, sin imaginar que ello traería consecuencias porque el empresario chino la grabó sin que ella se de cuenta e hizo publicidad engañosa.

"Me pareció raro el nombre del barco. Yo obviamente no le iba a malograr el cumpleaños a mi amiga, pero sabía que podía traer consecuencias. (...) Yo ni hablo inglés, no sabía que estaba diciendo", agregó.