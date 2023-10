¡Directo! Julinho y su propuesta a Oliver Sonne para que aprenda español: "Cuando quieras, aquí estoy"

Oliver Sonne llegó al Perú este sábado y, tras conocerse que el nuevo jugador de la selección peruana no habla español, el exfutbolista Julinho se ofreció a enseñarle el idioma y le lanzó tremenda propuesta en vivo.

La invitación del exjugador de Sporting Cristal tuvo lugar el último domingo 08 de octubre, en una nueva edición de A Presión, donde el oriundo de Brasil es panelista.

Allí, uno de los seguidores del mencionado programa lanzó el comentario que dio lugar a la propuesta del hoy comentarista, ya que le pidió que, por favor, no sea él el que le enseñe a hablar español al lateral derecho del Silkerborg IF.

Frente a ello, el exdelantero celeste no se quedó callado y, contrario a lo que pedía este usuario de Youtube, se animó a proponerle al nuevo jugador de la selección peruana que si desea aprender nuestro idioma, puede comunicarse con él sin problemas.

Eso sí, el popular Julinho aclaró que no lo hará gratis, por lo que deberán llegar a un acuerdo si desea contar con sus servicios como profesor.

Como se recuerda, las palabras del exdelantero surgen luego de que se diera a conocer que Oliver Sonne, recién llegado a la selección nacional, no habla inglés.

De hecho, sus propios compañeros en el equipo de Juan Reynoso se pronunciaron al respecto. Uno de ellos ha sido Yoshimar Yotún, quien antes de la llegada del futbolista danés-peruano, anunció que iba a tener que poner en práctica todos sus conocimientos en inglés.

"Por lo que he estado escuchando, se va a dificultar un poco porque creo que no sabe español, pero voy a sacar mis clases de verb to be. Feliz, lo esperamos con los abrazos abiertos, que esté acá", declaró en imágenes de ATV.