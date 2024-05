¡No pasó nada! Corzo minimiza presunto penal no cobrado a Cienciano: "No hay que darle importancia"

El defensa de Universitario de Deportes ('U'), Aldo Corzo, minimizó la polémica por el presunto penal no cobrado a Cienciano en los últimos minutos del partido disputado en Cusco.

En declaraciones a la prensa, el capitán 'crema' manifestó que, desde su perspectiva en la cancha, no fue infracción de su compañero Matías Di Benedetto y comparó dicha acción con un jugada similar de Segundo Portocarrero.

Asimismo, el jugador de la Selección Peruana calificó al arbitraje de Kevin Ortega como "normal" y apuntó que solo existieron malos cobros en los tiros de esquina.

"Por lo que vi en la cancha, no fue penal lo de Matías (Di Benedetto). La de Portocarrero es muy parecida, pudo ser como no. Siento que el arbitraje estuvo normal. Hubo algunos errores, es más, no nos cobró algunos corners. No hay que darle bola al arbitraje pero sí a los equipos", declaró.