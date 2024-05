Universitario: Las sorpresivas declaraciones de Britos sobre el posible penal no cobrado a Cienciano

El arquero de Universitario de Deportes ('U'), Sebastián Britos, sorprendió por sus declaraciones sobre el posible penal no cobrado a Cienciano en los últimos minutos del partido.

En diálogo con L1 Radio, el portero uruguayo reveló que converso con Matías Di Benedetto y manifestó que cree que su compañero de equipo podría haber empujado al atacante ecuatoriano del equipo cuzqueño. No obstante, luego de ello se retractó y aseguró que no puede dar una opinión al respecto.

"No sé, sinceramente no sé. Ahora charlando con Mati [Di Benedetto) también, yo veo que se lo lleva puesto, pero creo que, también en el golpe de vista, el delantero se frena y eso hace que Matías se lo lleve puesto. No vi la repetición, no te podría dar una opinión al respecto", sostuvo.