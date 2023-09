¡Él quería quedarse! Erick Delgado revela cómo fue su salida de Sporting Cristal: "La considero injusta"

El exarquero de Sporting Cristal, Erick Delgado, rompió su silencio y contó cómo se dio su salida del club rimense. Según contó, quería seguir en la institución, pero la decisión no pasaba por él.

En entrevista para el programa 'La Fe de Cuto', el exfutbolista profesional fue consultados sobre último paso en el equipo celeste. Al respecto, el exarquero dejó en claro que él quería seguir formando parte de los del Rímac, pero quienes tomaban las decisiones tenía otros planes.

Y si bien indica que pasaron "un montón de circunstancias" señala que un grupo de personas "se hicieron los locos" en su salida del club.

De hecho, el popular 'Loco' calificó este episodio como una situación que fue injusta. Según considera, su salida de Sporting Cristal pudo ser manejada de mejor manera.

En esa misma línea, Erick Delgado aprovechó para referirse a cómo le fue a los celestes tras su salida del equipo. Y es que, desde su punto de vista, fue uno de los últimos porteros en consolidarse en el arco bajopontino.

De acuerdo con las declaraciones del 'Loco', "pasaron muchos años" para que los rimenses vuelvan a tener un guardameta que se consolide bajo los tres palos.

"Le costó a Cristal mucho tiempo tener un arquero que se consolide en el arco después que salí, les costó un montón de años. Lo he ido analizando y no me llena de orgullo tampoco y tampoco lo digo, pero si lo piensas, porque estamos del otro lado, es verdad, demostrado está, nunca quisieron mirar para el costado y decir 'nos equivocamos'", aseveró.