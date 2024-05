¡Terrible! CANTANTE de chicha muere tras ser atacado por SICARIOS durante presentación EN VIVO

La criminalidad continúa cobrando víctimas. Esta vez, un reconocido cantante de chicha fue asesinado por sicarios, quienes lo interceptaron mientras se encontraba brindando una presentación en vivo en el distrito de Comas.

Según informó el equipo de Exitosa, el vocalista de la agrupación 'Elard y su Barrio Mix' se presentó en una pollada bailable pro salud, ubicada en la calle Las Fresas, donde luego de iniciar su show fue sorprendido por dos sujetos a bordo de una moto lineal, quienes, a sangre fría, dispararon contra él.

El crimen se perpetró alrededor de la medianoche y en presencia de todos los presentes, quienes quedaron conmocionados por lo ocurrido. Hasta el momento, el cuerpo de la víctima, identificada como Elard Andrés Cuevas Chávez, permanece en la Morgue Central de Lima a la espera de que sus familiares se acerquen para proceder a reconocimiento y posterior retiro.

Si bien en esta ocasión, la persona no falleció, si sufrió un atentado que pudo terminar de manera fatídica. Esta vez, el violento hecho se registró exactamente en el Jirón Tupac Amaru, ubicado en la urbanización Nueva Esperanza.

Y es que al promediar la medianoche, la familia de un reconocido cantante, quien prefirió no brindar su identidad, fue sorprendida tras oír múltiples disparos provenientes desde el exterior de su vivienda.

De acuerdo a las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, son dos los sujetos que, a bordo de una motocicleta, se estacionan para posteriormente disparar, hasta en 15 oportunidades, contra el vehículo del artista.

En entrevista exclusiva con Exitosa, la víctima dedicada al rubro musical señaló que, tras oír la balacera, salió inmediatamente de su domicilio para saber que había ocurrido; sin embargo, terminó llevándose una gran sorpresa al percatarse que fue su auto el afectado.

"Escuché unos disparos, salí a ver que había pasado y me doy cuenta que cobardemente habían baleado mi carro (...), lo que me sorprendió bastante porque no tengo problemas con nadie, no me han amenazado, no me han extorsionado", dijo a Exitosa.