¡Fuerza! Erick Osores reaparece tras superar DURA enfermedad e impacta con potente mensaje

¡Está de regreso! Erick Osores reapareció ante cámaras luego de superar una dura enfermedad con la que ha batallado durante estos últimos meses. Como se recuerda, el comentarista estuvo alejado de las pantallas, debido a un delicado problema de salud que, hasta el momento, no ha sido revelado.

Cabe resaltar que, el pasado lunes 22 de abril, el periodista deportivo tuvo un primer acercamiento con su público al comunicarse por llamada con Gonzalo Núñez en el programa 'Erick y Gonzalo', el cual se transmite por YouTube. Sin embargo, en las últimas horas, Osores ha vuelto a aparecer a través de un video.

Tras varios meses de ausencia, Erick Osores se mostró por primera vez en cámaras y señaló que ya está de regreso. El exintegrante del programa 'Equipo F' de ESPN agradeció el cariño que ha recibido por parte de sus seguidores en todo este tiempo.

Luego, el reconocido comunicador apareció junto a dos amigas, quienes, según relata, llegaron a visitarlo.

"Estoy super contento con la visita de Karito y de Ale, quienes me han traído estos globos que me han emocionado tremendamente. Me han traído pie también. Estas chicas rockers han venido a echarme un poquito de ganas, ya pronto estaré de regreso y quiero una vez más agradecer a toda la gente del otro lado y a las chicas en especial por venir hasta acá y darse el tiempo trayendo los globos y el pie, y darme este momento de felicidad. Gracias, gracias", expresó.