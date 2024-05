¡Que fuerte! Horacio Benincasa dejó mensaje a favor de la salud mental: "Varios tienen depresión"

Horacio Benincasa sentó un nuevo precedente dentro de la salud mental en el fútbol peruano, enviando un fuerte mensaje a sus seguidores y a varios medios de comunicación, explicando que las críticas deben ser moderadas.

El exdefensor de Universitario hizo un llamado de atención refiriéndose al caso de Percy Prado, quien publicó una serie de mensajes pidiendo ayuda a comienzos de abril. Respecto a eso, Horacio criticó que los involucrados en el deporte no hayan hablado de la situación.

"Varios tienen esta enfermedad (depresión) y no la quieren tocar. Yo alguna he pasado por eso y me jode mucho que un compañero pida ayuda gritos y se deje ahí. Para mejorar el fútbol peruano, es un trabajo de todos. El trabajo del periodista es muy importante, porque lo que ustedes dicen, una sola palabra, puede provocar muchas cosas en nosotros", declaró ante L1 Max.