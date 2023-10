Juan Reynoso reveló si renunciará a la Selección Peruana de no conseguir buenos resultados ante Venezuela y Bolivia

30/10/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

Juan Reynoso, entrenador de la Selección Peruana, realizó una conferencia de prensa donde respondió múltiples preguntas relacionadas a su continuidad, disipando las dudas de si renunciará a su cargo en el combinado nacional.

El director técnico de la 'Bicolor' fue cuestionado nuevamente acerca de su permanencia en el cargo, a lo que respondió tajantemente que se niega a dar un paso al costado y seguirá al mando de la escuadra nacional.

"No pienso renunciar. Mi intención es devolverles todo lo que el fútbol me ha dado y eso no va a ser en medio año o en un año, no solo nos interesa el presente. Nos interesa en el mediano plazo tener otro jugador marca Perú, ese es un sueño. Los malos ratos están y entiendo a la gente, pero no pasa por mi cabeza renunciar porque no es mi esencia", señaló

Habló acerca de Oliver Sonne y su convocatoria

Juan Máximo aprovechó para responder a los cuestionamientos que se le impusieron tras convocar a Oliver Sonne para los partidos frente a Chile y Argentina, donde no ingresó a jugar ni un minuto.

Respecto al tema Sonne, confirmó que estará entre sus seleccionados para la próxima fecha doble, pero pidió no apresurarse con la adaptación del lateral.

"El tema de Oliver fue un consenso con el departamento de prensa, no sé si era marketing. Era para no caer en lo mismo de siempre, de que va A, B, C jugador y le preguntan quién falló este gol, por qué no se hizo esto y se hace un fuego cruzado. A Oliver Sonne la gente lo quiere conocer. Creo que era un buen momento para hablar de otras cosas, no caer en culpables y que los jugadores terminen enfrentados. Oliver es un chico muy agradable y listo, y va a regresar en esta convocatoria", comentó.

"Creo que mi comentario hacia Reyna y Grimaldo se malinterpretó"

Asimismo, el técnico habló acerca de la polémica que rodeó sus declaraciones acerca de Joao Grimaldo y Bryan Reyna, cuando luego del encuentro entre Argentina indicó que "no estaban ni para 60 minutos".

"Creo que se mal interpretó. Debo asumir que no fue el momento y el contexto de no haber aclarado el por qué. Siempre dije que tenemos que mejorar la liga y la verdad lo estamos intentando hacer. Como dije aquel día, eso no lo voy a hacer solo yo, lo tienen que hacer los cuerpos técnicos, los directivos, los equipos y los periodistas nos tendrían que ayudar", respondió.

Juan Reynoso disipó las dudas respecto a su continuidad y respondió si renunciará a la Selección Peruana luego de la fecha doble.