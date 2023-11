Leao Butrón crítica reclamo de Jean Ferrari por bandera de Ángelo Campos: "Concéntrense para el miércoles"

El actual dirigente de Alianza Lima, Leao Butrón, criticó a Jean Ferrari, administrador temporal de Universitario de Deportes, por solicitar una sanción de oficio contra Ángelo Campos, guardameta 'blanquiazul' que llevó una bandera del club que defiende en la primera final de la Liga 1.

El tricampeón con 'AL' señaló que tratar de emular la sanción de Sandy Dorador con Campos es "buscarle 5 piés al gato". En ese sentido, recomendó a los 'Merengues' concentrarse en la segunda final del campeonato nacional, a jugarse este miércoles en 'Matute'.

"Le están buscando 5 pies al gato, les resultó en el fútbol femenino con una estrategia un poco baja, esperar a la final para suspender a una jugadora importante, que quieran hacerlo nuevamente, no es justo. Siento que no va a pasar nada. Esperemos que se concentren para el día miércoles", expresó en Best Cable.