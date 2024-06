Copa América: ¡No se guardó nada! Gianluca Lapadula lanza fuerte advertencia a Ricardo Gareca

El delantero de la Selección Peruana, Gianluca Lapadula, lanzó una fuerte advertencia al entrenador de Chile, Ricardo Gareca, en la previa al enfrentamiento por la Copa América.

En declaraciones a la prensa, el 'Bambino' destacó que la 'Blanquirroja' haya conseguido una victoria ante El Salvador y aseguró que están en el "camino correcto".

Asimismo, el atacante del Cagliari manifestó que, a pesar de fallar su penal, se encuentra en un buen momento. También, apuntó que el nuevo sistema de Jorge Fossati deber ser bien trabajado para que de sus frutos.

"Fallé, fui convencido pero fallé el penal. A nivel físico estoy bien, no tengo ningún problema, tampoco mental. Así que estoy muy bien. Ha sido un año complicado pero es un momento donde me siento muy bien. no tengo ninguna molestia y estoy muy bien (...) Cuesta el trabajo, hay que trabajarlo bien, creo que estamos en el camino correcto y hay que seguir así", agregó.