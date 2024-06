'Loco' Vargas DISPARA contra Renato Tapia: "Yo creo que la Selección no es negociable"

14/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

La situación de Renato Tapia sigue siendo tema entre las figuras más resaltantes del balompié nacional y ahora Juan Vargas opinó la respecto. El popular 'Loco' criticó fuertemente al volante tras quedar fuera de la Selección Peruana y la Copa América por la ausencia de un seguro que lo cubra en caso de una posible lesión.

¿Qué dijo el 'Loco'?

Juan Vargas conversó largamente con Movistar Deportes acerca del último amistoso de preparación que el combinado patrio jugará ante El Salvador previo al arranque del torneo continental. Como era de esperarse, el exjugador de la Fiorentina, Catania, Colón, Universitario, entre otros, también fue consultado sobre la situación del volante del Celta de Vigo.

El 'Loco' aseguró que no estaba muy de acuerdo con la decisión tomada por Renato Tapia, pues durante su carrera como futbolista siempre prefirió jugar por la Selección Peruana ante cualquier situación.

"Los temas personales no lo sé, pero yo creo que la Selección no es negociable. Jugar por la Selección y dar lo mejor es un privilegio para cualquier futbolista peruano que quiere vestir su camiseta. El tema no lo sé, pero la Selección no se negocia, es mi opinión", expresó.

Luego agregó que si él hubiera estado en dicha situación habría preferido jugar por la Bicolor.

🗣️ Juan Manuel Vargas sobre el caso de Renato Tapia: "Los temas personales no lo sé, pero yo creo que la Selección no es negociable. Jugar por la Selección y dar lo mejor es un privilegio para cualquier futbolista peruano que quiere vestir su camiseta. ¿Qué hubiera hecho? Lo que... pic.twitter.com/TRUWlj1yr4 — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) June 14, 2024

Paco Bazán da con palo a Tapia

Otro que también apuntó sus balas contra Renato Tapia fue Paco Bazán. El hoy conductor y youtuber utilizó los espacios que encabeza en ATV y la mencionada plataforma digital para dar a conocer su opinión sobre el caso que protagonizó el mediocampista que milita en el fútbol español.

Para Bazán, el denominado 'capitán del futuro' no priorizó el jugar por la Selección Peruana y antepuso sus intereses personales.

"Puso sus piernas, su preocupación y su carrera por encima de todo un país, de toda una selección. No nos vendan humo más, no besen la camiseta, no hagan show del 'Te amo Perú o 'Contigo Perú'", indicó en su programa que conduce con el también exarquero, Erick Delgado.

Como si eso fuera poco, la figura de ATV aseguró que el capitán de cualquier equipo no debería abandonar a sus compañeros, como sucedió con Renato Tapia.

"Tú eres el capitán y el capitán nunca se baja del barco, no se tira del barco, no busca salvarse o primero se preocupa por él. Porque después de lo que dice Fossati me queda claro, la selección va por aquí y otro lado va uno que solo piensa en sus piernas", agregó.

De esta forma, Juan Vargas manifestó su disconformidad con Renato Tapia al asegurar que jugar por la Selección Peruana no es negociable.