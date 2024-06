¿Ganó pero no convenció? Perú derrotó a El Salvador en partido amistoso previo a la Copa América

14/06/2024 / Exitosa Noticias / Deportes

Perú superó su último reto previo a la Copa América, y derrotó a El Salvador en un partido amistoso, con un solitario gol de Edison Flores. Si bien el triunfo suena bien en el papel, el encuentro no dejó tantas sensaciones positivas.

Más allá del tanto del 'Orejas', se notó a una 'Bicolor' que le costó en ofensiva, al punto que incluso Gianluca Lapadula erró un penal al principio del segundo tiempo y hasta Piero Quispe no tuvo tanta profundización como encuentros anteriores.

Al igual que en último amistoso frente a Paraguay, se destaca la postura de la defensa, que sigue manteniendo un orden con Zambrano y Araujo a la cabeza.

Individualidades por delante

Sin dudarlo, lo más destacado del partido de Perú fueron algunos puntos individuales. Por ejemplo, el encuentro de Marcos López deja sensaciones positivas alrededor del lateral del Feyenoord, y Edison Flores volvió a marcar diferencias a pesar de no ser titular indiscutible.

El ingreso de Joao Grimaldo fue positivo, y el equipo ganó atrevimiento en el último cuarto de la cancha. El extremo de Cristal se entendió bastante bien con Paolo Guerrero, quien ingresó también de cara a los últimos minutos.

No es un buen medidor

Si bien no se debe desilusionar al hincha, Perú no enfrentó a un rival de considerable nivel, y de hecho, le costó abrir aún más el marcador ante una selección inferior. Durante parajes del encuentro, parecía que los futbolistas no conectaban entre si, generando desconcierto.

Previo a la Copa América, donde la 'Bicolor' chocará con potencias como Argentina o un fuerte Chile, se debe buscar un equipo de contundencia, y dentro de lo poco que se tiene, buscar un correcto funcionamiento.

¿Cuáles son los próximos partidos?

Los hinchas podrán volver a ver a su equipo favorito el próximo viernes 21 de junio, cuando la Selección Peruana choque con Chile en un infartarte encuentro correspondiente a la Copa América.

Tras este choque, el combinado nacional se medirá frente a Canadá el 25 de junio, para cerrar su participación en la fase de grupos contra Argentina el 29 del mismo mes.

Perú tiene todo listo para disputar la Copa América, tras derrotar a El Salvador en el último partido amistoso previo al certamen internacional, en donde fueron victoriosos por la mínima diferencia.