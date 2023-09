Mauricio Larriera responde a Bryan Reyna: "Para que pueda migrar, tiene que jugar en Alianza primero"

El entrenador de Alianza Lima, Mauricio Larriera, se refirió a las declaraciones de Bryan Reyna, sobre su fichaje frustrado a Brasil, y señaló que para que el extremo pueda salir al extranjero, primero debe ser importante en el club 'blanquiazul'.

En declaraciones a la prensa, el director técnico uruguayo indicó que entiende la molestia del futbolista por no poder salir del Perú. Sin embargo, aseguró que primero debe mostrar sus habilidades en la Selección Peruana.

Por otra parte, el exentrenador de Peñarol informó que los únicos futbolistas no disponibles para el partido ante Cantolao son Pablo Sabbag, Santiago García, Cristian Benavente y Bryan Reyna.

Asimismo, Larriera apuntó que en la actualidad del cuadro 'blanquiazul' se vive un ambiente de armonía, a pesar de la gran cantidad de lesiones.

El jugador de la selección peruana indicó que el club 'blanquiazul' no le dejó salir cuando recibió ofertas en los últimos meses y aseveró que la decisión no dependía de él.

"Es un tema que ya es no parte mía porque si bien saben yo me he querido ir. Lo que yo más quiero es de nuevo irme afuera, pero no dependía de mí, dependía del club. El club no me dejó salir y hoy en día estoy acá, me debo a Alianza y espero que llegue fin de año para yo poder irme", apuntó a GolPerú.