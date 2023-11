(VIDEO) Jesús Castillo descarta lesión en la final contra la 'U': "Son decisiones del entrenador"

Mauricio Larriera, entrenador de Alianza Lima, sorprendió a todos al excluir al volante blanquiazul, Jesús Castillo, en la segunda final contra Universitario de Deportes. Si bien se especulaba que el jugador de 27 años estaba lesionado, él mismo salió a descartar esta suposición. "Son decisiones técnicas", expresó.

Al final del partido, el ex-Cantolao compartió su pesar por no haber jugado ni un minuto en el partido de vuelta, en 'Matute'. Según indicó, estaba listo para saltar al terreno de juego, pero esta situación no pudo concretarse.

"(¿Por qué no entraste?) Bueno, son decisiones del entrenador. (¿Estabas lesionado?) No, no, son decisiones técnicas. Muy triste por no haber podido ayudar al equipo. Todos queríamos aportar desde cada una de nuestras posiciones, pero no se pudo", expresó.