¿Oasis REGRESA después de 15 años? Icónica banda publica sospechoso video que emociona a sus fans

Oasis fue en su momento de las bandas más aclamadas del rock, y luego de su separación en 2009, su legión de fans lamentó no volverlos a ver sobre los escenarios. Sin embargo, un sospechoso video publicado recientemente dar un indicio de un posible cambio a esta situación.

Y es que la cuenta oficial de la agrupación liderada por los hermanos Gallagher ha realizado una serie de publicaciones en forma de 'teaser' que han intrigado a sus fans en diversas redes sociales.

Por el momento, no se conoce nada al respecto, pero los seguidores del conjunto han comenzado a tejer teorías alrededor de un posible e histórico regreso.

¿Qué nos dicen estos mensajes?

El pasado lunes, la imagen de una mansión en un bosque irrumpió en los perfiles del grupo, seguida de un video donde se aprecia un cartel con el tradicional logotipo de la banda, publicada esta mañana.

Si bien en un inicio estos posts pasaron desapercibidos, a medida que el tiempo fue pasando los fans del extinto grupo británico comenzaron a rumorear al respecto.

Los seguidores analizaron ambos materiales, percatándose de que la mansión está al costado de un lago, y de fondo se escucha un sonido estridente, que sugiere o nos dice que hay algo avecinándose.

Hay un detalle que desató la locura, pues en el lago mencionado, hay una persona remando, sin poderse distinguir quién es.

Esto último se sumó a que los fans más acérrimos del grupo descubrieron que en el segundo video, hay una voz de fondo que señala una frase en inglés: "It's called Definitely Maybe".

¿Qué es lo que pasará?

Si bien los rumores de un posible regreso sacudieron el internet, es bastante probable que todo esto se trate de una campaña de marketing para el relanzamiento de su más grande disco, Definitely Maybe, que cumple 30 años este agosto.

Por el momento se desconoce si Liam y Noel Gallagher podrían reunirse para una gira en conmemoración a su trabajo más distinguido, pero una reedición del mismo es bastante probable.

No muchos recordarán que Liam Gallagher anunció esto el pasado octubre de 2023, cuando en sus redes sociales se refirió al mismo como "el álbum más importante de los 90s sin excepción",

Si bien los fans de Oasis se emocionaron por un posible regreso luego de la publicación de un misterioso video, esta serie de posts serían mera promoción para una reedición de uno de los discos de la banda.