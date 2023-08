Vóley Masculino: Perú venció a Cuba y consiguió su primer triunfo en la Copa Panamericana

17/08/2023 / Exitosa Noticias / Deportes

La selección peruana de vóley masculino debutó este jueves 17 de agosto en la XVI Copa Panamericana, desarrollada en Guadalajara, México. Perú consiguió su primer triunfo tras derrotar 3-0 a Cuba.

El vóley masculino demostró su destreza y crecimiento, prueba de ello es el resultado positivo con parciales de (25-20, 25-19, 25-19) que obtuvieron en su victoria a Cuba.

Es así como la 'blanquirroja' acumuló cinco puntos en el Grupo C de la Copa Panamericana Masculina 2023.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el Instituto Peruano del Deporte (IPD), que es es el ente rector del Sistema Deportivo Nacional, informó sobre la contundente victoria. Además, precisó detalles del próximo enfrentamiento que disputará la selección peruana.

¿Quiénes integran la selección masculina de vóley?

Cabe mencionar que, el compatriota Eduardo Romay fue el máximo anotador de Perú con 14 puntos. Asimismo, es de señalar que la selección peruana se encuentra conformada por los siguientes integrantes:

Paul Williams, Hirosi La Torre y Marcelo Bustamante ( armadores )

) Daniel Ureña, Benjamín Patrón, Daniel Barbieri y Benny Bernaola ( centrales )

) Sebastián Blanco, Maykel Jaramillo, Leonel Despaigne y Bruno Seminario ( puntas )

) Eduardo Romay y Francis Mendoza ( opuestos )

) Jassir Morón (líbero)

De esta forma, los dirigidos por Juan Carlos Gala se ubican segundos en el Grupo C con 7 puntos, detrás de México, que tiene 8 puntos. Así como también, en tercer lugar se encuentra Colombia con 5 unidades y último Cuba, sin puntos.

Siguiente rival: Colombia

Es importante resaltar que, a raíz de la victoria contra Cuba, la selección masculina de vóley peruano se enfrentará con su siguiente rival: Colombia en una reñida competencia.

El enfrentamiento contra el país hermano se llevará a cabo este jueves a las 19:00 (horas de Perú), es así como la selección peruana buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Panamericana de Voleibol Masculino.

De tal forma, el país colombiano competirá luego de caer por 3-0 ante el país anfitrión México con parciales de (25-22, 25-19 y 25-22).

Los otros duelos que se disputaran hoy serán Puerto Rico vs Chile a las 15:00 (horas de Perú), República Domenicana vs Canadá a las 17:00 (horas de Perú) y en el partido de fondo México vs Cuba a las 21:00 (horas de Perú).

