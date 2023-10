¡Impactante! Samahara Lobatón revela la exorbitante cifra que cobra por publicidad en redes sociales

Samahara Lobatón es una de las influencers más conocidas de nuestro país, pues se la ve colaborar con diversas marcas mediante sus redes sociales y en una reciente entrevista ha contado que su tarifa por publicidad en su Instagram bastante elevada, pues cobra una considerable cifra para promocionar marcas peruanas o extranjeras.

Como se recuerda, la hija de Melissa Klug ha estado en el ojo de la tormenta desde hace algunas semanas debido a sus constantes peleas con su expareja Youna, con quien incluso han sido acusado de racismo después que se filtren algunos audios en los que se expresan de "negros" y "cholos" de algunos niños.

La influencer asistió al programa "Hablemos de Belleza" donde defendió su labor como influencer, pues dijo que es bastante esforzada, además, comentó que no se considera 'la reina del canje', debido a que ella no trabaja con cualquier marca, sino que tiene una lista de empresas que le pagan bastante bien por promocionarlas mediante sus redes.

"No me considero la reina del canje, porque no recibo productos por recibir, más me siento una influencer. Trabajo con marcas muy grandes, estoy por terminar una campaña con Disney Baby, con toda la gama de princesas de bebés que está sacando Disney. Trabajo con marcas grandes de maquillaje: L'Bel, L'Oréal", expresó, causando sorpresa en la entrevistadora.