Deysi Araujo causa risas al equivocarse en pronunciar lugar turístico de París: "Estoy en la Torre Fiel"

Deysi Araujo, conocida por su carrera como exvedette y ahora influencer, recientemente partió hacia Europa después de enfrentar discriminación en su hogar en San Isidro. Sin embargo, su viaje estuvo marcado por divertidos malentendidos que han captado la atención del público. Durante su estadía, cometió errores lingüísticos notables, como pronunciar incorrectamente "Eiffel", refiriéndose a la famosa torre como "fiel".

Durante su visita a París, la exvedette peruana protagonizó un momento peculiar al visitar la icónica Torre Eiffel. En un video compartido en sus redes sociales, Deysi Araujo mostró su entusiasmo al estar frente a la estructura emblemática, pero su emoción se vio opacada por un curioso error lingüístico.

"Oh my God, estoy en París y miren llegué a la torre fiel, wuau", expresó inicialmente. Su confusión entre "fiel" y "Eiffel" desató risas y comentarios entre sus seguidores, quienes no dudaron en señalar el lapsus.