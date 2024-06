Felpudini regresa a la TV tras ardua batalla contra el cáncer terminal: "Yo voy a ganar de lejos"

15/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Después de varios meses alejado de la TV, el querido comediante Rodolfo Carrión, conocido por su personaje 'Felpudini', volvió a aparecer en los medios para compartir una noticia que ha conmovido a sus seguidores: su lucha contra el cáncer de pulmón. En una conmovedora entrevista con el programa 'La Banda del Chino', el artista habló sobre su estado de salud y su decidido regreso a la vida pública.

Una lucha inesperada

Felpudini reveló que, tras sentirse mal durante un tiempo, decidió acudir a un centro médico donde le realizaron una serie de tomografías que llevaron al diagnóstico: cáncer pulmonar en fase 4.

Esta noticia fue un duro golpe, ya que el cáncer en esta etapa significa que el tumor se ha propagado fuera del tórax, afectando posiblemente a otros órganos como los huesos, el cerebro, el hígado o las glándulas suprarrenales.

"Me mandaron a hacer unas tomografías y eso salió y me dijeron que estaba bien avanzado... Todo lo bueno que me ha dado la vida, todo lo que he vivido, está más alto que cualquier otro problema. Entonces, valoro cada día y no tengo tiempo para el dolor", señaló el artista con una notable serenidad.

Tratamiento y hospitalización

El comediante explicó que actualmente está sometiéndose a un tratamiento experimental que combate directamente la enfermedad y presenta efectos secundarios más manejables.

Sin embargo, Felpudini también reveló que el tratamiento lo llevó a ser hospitalizado de emergencia tras sufrir una descompensación. A pesar de estos desafíos, se mostró optimista y lleno de determinación.

"Me han internado porque me sentía un poco mal debido al tratamiento oncológico que estoy llevando por un problema pulmonar. A pesar de eso, yo he seguido trabajando y tengo muchos proyectos por realizar", expresó Felpudini durante una entrevista con el diario Trome.

"Siempre para adelante, nunca para atrás. Me siento fuerte por el apoyo de mi familia y estoy probando de qué estoy hecho, siempre he sido una persona que ha puesto el pecho y ahora no es la excepción. Es una batalla más en la vida", agregó.

Una actitud positiva

A lo largo de la entrevista, Felpudini destacó la importancia de mantener una actitud positiva y la firmeza en seguir el tratamiento. "Desde que el cáncer es engendrado ya tiene su pasajito de vuelta, es terrible, pero hay que asumirlo serenamente ", comentó con sabiduría.

" Yo voy a ganar de lejos. Es constancia, perseverancia y seguir todo el tratamiento. Para mí no ha cambiado mi perspectiva de vida. Si me preguntas cómo estoy en este momento, te diría que estoy espectacular", afirmó con una sonrisa.

El regreso de Felpudini a la televisión no solo marca su voluntad de superar la enfermedad, sino también su deseo de reconectar con su audiencia. Agradeció el apoyo incondicional de su familia y sus seguidores, quienes han estado a su lado durante esta difícil etapa.

"Todo lo bueno que me ha dado la vida, todo lo que he vivido, está más alto que cualquier otro problema. Entonces, valoro cada día y no tengo tiempo para el dolor", subrayó el cómico, enfatizando la importancia de vivir el presente con gratitud y fortaleza.

La reaparición de Felpudini en la televisión es una muestra de su inquebrantable espíritu y su decisión de enfrentar el cáncer con valentía.