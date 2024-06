Megapuerto de Chancay operará desde noviembre, según ministro de Transportes: "No será una inauguración fake"

En una entrevista, el ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, aseguró que el Megapuerto de Chancay estará completamente operativo desde el primer día de su inauguración, que se estima para el mes de noviembre. Así, precisó que "no será una inauguración fake".

En conversación con un programa televisivo, el titular del MTC sostuvo que la inauguración del importante terminal marítimo tendrá lugar el próximo mes de noviembre y en la ceremonia participarán la presidenta de la República Dina Boluarte y su homólogo chino Xi Jinping.

En ese sentido, al tratarse de un evento de gran importancia para el comercio de ambos países, Raúl Pérez Reyes declaró que el hub portuario estará operativo desde el primer día y que no será una "inauguración de papel" puesto que vienen ambos jefes de Estado para presentarlo ante el público.

"No les digo que va a operar el día que se inaugura con una capacidad determinada porque eso es un tema comercial, pero va a estar disponible para operar. No es una inauguración de papel. Entenderá que no vamos a hacer venir a la presidenta y al presidente Xi Jinping a una inauguración fake", dijo el ministro ante Canal N.