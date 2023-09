(VIDEO) Fiorella Retiz denuncia que un auto la siguió hasta su casa: "No entiendo porqué tanto odio"

La periodista, Fiorella Retiz, usó su cuenta oficial de Instagram para hacer público un hecho que sucedió a raíz de la denuncia contra Aldo Miyashiro. La comunicadora dio a conocer que un auto la siguió hasta la puerta de su casa.

Fiorella Retiz comunicó que vivió minutos de terror luego de ser perseguida por un auto, el cual no sabía de quienes se trataban Asimismo, la comunicadora dio a conocer que no puede estar tranquila y vive con constante miedo por lo que pide que entiendan su posición y todo el proceso legal que viene afrontando con el conductor Aldo Miyashiro.

Según cuenta, lo único que atinó a hacer fue esperar la llamada de su madre para saber qué hacer, pues se encontraba con miedo al no tener de conocimiento quiénes eran las personas que la venían siguiendo. Es así que la influencer afirmó que tuvo que entrar a un supermercado para esconderse y ponerse a buen recaudo.

"Mi mamá me llamo por teléfono y me dijo que corriera pensando que podrían hacerme algo, corrí y el chico fue detrás de mí. Me metí a metro y me escondí en la sección de shampos totalmente asustada. Llamamos al serenazgo y la policía", acotó.