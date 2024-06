¿Melissa Klug aceptaría ir como invitada al podcast de Yahaira Plasencia?

15/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La empresaria y figura pública Melissa Klug ha descartado cualquier posibilidad de aceptar una invitación para ser entrevistada por Yahaira Plasencia en su popular podcast 'Hablando como La Yaha' en YouTube. Esta decisión llega después de que la salsera lograra una reconciliación pública con Luis 'Cuto' Guadalupe, quien había sido enemigo acérrimo de la cantante en el pasado.

Enemistad pública

Desde que Jefferson Farfán, expareja de Melissa Klug, comenzó a salir con Yahaira Plasencia poco después de su separación en 2015, se generaron tensiones públicas entre las dos figuras del entretenimiento peruano. La empresaria acusó al exfutbolista de infidelidades no solo con la salsera, sino también con otras mujeres, lo cual intensificó el conflicto entre las partes.

¿Irá al podcast de la 'Yaha'?

Melissa Klug fue contundente al expresar que no tiene interés alguno en participar en el podcast de Yahaira Plasencia. En declaraciones a América Espectáculos, afirmó: "No voy a alimentar eso, jamás, no hay forma, no, no. Bien por ellos ('Cuto' Guadalupe y Yahaira Plasencia) y bien por todos".

Relación con Jefferson Farfán

A pesar de intentos previos de mantener una relación cordial con Jefferson Farfán por el bienestar de sus hijos, Melissa Klug señaló que actualmente es imposible conciliar con el exfutbolista. Los enfrentamientos legales por la manutención y el tiempo con los hijos han sido recurrentes y han agudizado las disputas públicas entre ambos.

"Yo por mis hijos llevo la fiesta en paz siempre, pero si me van a atacar, si me van a demandar, yo me tengo que defender y contra demandar", dijo para América TV.

Sobre la propuesta de Luis 'Cuto' Guadalupe, quien es tío de Jefferson y amigo de Melissa, de facilitar un encuentro entre ellos para resolver el conflicto legal y reconciliarse, la influencer expresó su disposición a aceptar.

"Voy a hacer todo lo posible de reunirlos a los dos, voy a poner toda mi confianza y mi fe para reunirlos a los dos y que ya firmen la pipa de la paz. Voy a intentar que ellos se puedan sentar y creo que se van a poner de acuerdo. Van a poder llevar una relación amical", dijo el youtuber a 'América Hoy'.

Ante esta situación, la madre de Samahara Lobatón manifestó estar dispuesta a encontrarse con Jeffry por el bienestar de sus hijos, pero ha optado por dejar que sus abogados se encarguen de los aspectos relacionados con el extenso proceso legal.

"Yo no tengo problemas (en reunirse), él es el que tiene problemas conmigo, pero yo vivo tranquila, en paz, no llevo rencor ni nada, vivo feliz. Por mis hijos, si su paz y su tranquilidad está en arreglar las cosas, bien porque siempre están interviniendo los abogados", dijo.

Melissa Klug ha dejado claro que prefiere mantener distancia respecto a Yahaira Plasencia, enfocándose en resolver sus diferencias con Jefferson Farfán de manera privada y a través de canales legales.